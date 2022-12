اليابان تطيح بإسبانيا وتتأهل من الصدارة للدور الثاني

فجر المنتخب الياباني مفاجأة مدوية بفوزها على إسبانيا بهدفين لهدف لتعتلي صدارة المجموعة ويترافق المنتخبان للدور الثاني من المجموعة الخامسة وهي النتيجة التي أخرجت ألمانيا من الدور الأول.

ولم يشفع للألمان التقدم بهدف ألفارو موراتا في الدقيقة الحادية عشر، لأن اليابان أعادت سيناريو مواجهتهم ضد ألمانيا وتمكنوا من التعديل أولا ثم تسجيل الهدف الثاني ليخطفوا فوزا وتأهلا تاريخي.

