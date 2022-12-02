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البرازيل المتأهلة تواجه الكاميرون الطامعة في خطف المركز الثاني

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تختتم الجمعة مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة بمباراتين تجمع الأولى البرازيل المتأهلة والمتصدرة والمنتخب الكاميروني صاحب النقاط الثلاث.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إراحة ركائز منتخب السيليساو تفاديا للإجهاد والإصابات خصوصا وأن الأسود الكاميرونية ستنزل بكل ثقلها في هذه المباراة لحتمية الفوز لمرافقة البرازيل للدور الثاني مع انتظار نتيجة مباراة سويسرا وصربيا صاحبا الحظوظ أيضا في التأهل لدور الستة عشر.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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