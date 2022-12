غانا والأورغواي وجها لوجه بطموح مرافقة البرتغال للدور الثاني

تأخذ مباراة غانا والأورغواي طابعا خاص لما حملته مواجهة المنتخبين في ربع نهائي نسخة ألفين وعشرة وكلا المنتخبين طامعين في مرافقة البرتغال للدور الثاني.

المنتخب الغاني يبدو أوفر حظا من خصمه الأروغوياني حيث تمتلك غانا 3 نقاط بفرصة الفوز للتأهل المباشر أو التعادل وانتظار نتيجة المواجهة الثانية فيما لا تملك الأورغواي خيارا غير الفوز وانتظار مواجهة البرتغال وكوريا الجنوبية لأنها لم تحقق سوى نقطة من الجولتين الأولى والثانية.

