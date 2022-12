موعد مرتقب بين سويسرا وصربيا في مباراة حسم البطاقة الثانية

يملك المنتخبان السويسري والصربي حظوظا في التأهل من المركز الثاني بالمجموعة السابعة عندما يلتقيان الجمعة في الجولة الثالثة والحاسمة بالمجموعة السابعة.

المنتخبان يحتاجان للفوز لمرافقة البرازيل للدور الثاني، فوز سويسرا على صربيا وخسارة الكاميرون أمام البرازيل سيمنحها التأهل للدور الثاني، كما ينبغي على صربيا تحقيق الفوز وانتظار فوز البرازيل على الكاميرون أيضا لتعزيز رصيدها والوصول للنقطة الرابعة والتأهل لدور الستة عشر.

