اخبار الرياضة

موعد مرتقب بين سويسرا وصربيا في مباراة حسم البطاقة الثانية

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

يملك المنتخبان السويسري والصربي حظوظا في التأهل من المركز الثاني بالمجموعة السابعة عندما يلتقيان الجمعة في الجولة الثالثة والحاسمة بالمجموعة السابعة.

المنتخبان يحتاجان للفوز لمرافقة البرازيل للدور الثاني، فوز سويسرا على صربيا وخسارة الكاميرون أمام البرازيل سيمنحها التأهل للدور الثاني، كما ينبغي على صربيا تحقيق الفوز وانتظار فوز البرازيل على الكاميرون أيضا لتعزيز رصيدها والوصول للنقطة الرابعة والتأهل لدور الستة عشر.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post موعد مرتقب بين سويسرا وصربيا في مباراة حسم البطاقة الثانية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك