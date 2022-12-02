فوز الأول للصداقة على الأخضر في بطولة الدوري الممتاز

شحات 02 ديسمبر 2022 (وال)- تفوق فريق الصداقة مساء اليوم الجمعة، على ضيفه الأخضر بهدفين لهدف على أرضية ملعب المرحوم صلاح سالم بمدينة شحات، ضمن أولى مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

هذا وتقدم أصحاب الأرض بهدف العاجي جيان ويلي ندا في الدقيقة الثالثة من المباراة، وأدرك الأخضر التعادل عبر الأنجولي آري بابل، من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، قبل أن يخطف المدافع التونسي عزيز بن محمود هدف الفوز للصداقة في الدقيقة 52.

الفوز هو الأول الصداقة هذا الموسم، بينما تلقى الأخضر ثاني خسارة هي الثانية على التوالي.

بهذا الفوز يرفع الصداقة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الأخضر عند 9 نقاط في المركز الثاني. (وال) ر ت

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