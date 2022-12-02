فوز الأول للأولمبي في بطولة الدوري الممتاز على حساب السويحلي

الزاوية 02 ديسمبر 2022 (وال)- حقق فريق الأولمبي فوزه الأول مساء اليوم الجمعة، على حساب السويحلي بثلاثة أهداف لهدف وحيد على أرضية ملعب الزاوية، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

هذا وافتتح شريط أهداف المباراة اللاعب فراس شليق في الدقيقة 32 للأولمبي، في حين تعادل محمد المنقوش للسويحلي في الدقيقة 42، وعاد الأولمبي لتسجيل الهدف الثاني عبر جعفر أجبودة من ركلة جزاء في الدقيقة 61، واختتم محمود البوعيشي أهداف المباراة في الدقيقة 86.

الفوز هو الأول للأولمبي هذا الموسم بقيادة مدربه الجديد التونسي شاكر مفتاح، الذي تولى المهمة بديلا لمواطنه التونسي طارق ثابت، في حين الخسارة هي الثانية للسويحلي الذي لم يحقق الفوز في آخر 3 جولات.

بهذا الفوز يرفع الأولمبي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بينما توقف رصيد السويحلي عند 7 نقاط في المركز السادس. (وال) ر ت

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