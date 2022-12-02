تفوق الأهلي طرابلس على جاره المحلة بثلاثية في الدوري الممتاز

الجميل 02 ديسمبر 2022 (وال)- تفوق فريق الأهلي طرابلس مساء اليوم الجمعة، على جاره المحلة بثلاثة أهداف لهدف على أرضية ملعب الجميل، ضمن إطار الجولة السادسة للمجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي طرابلس افتتح تسجيل الأهداف عبر مهاجمه صالح طاهر في الدقيقة التاسعة، وأضاف المغربي محسن متولي الهدف الثاني في الدقيقة 45، في حين قلص أحمد الحداد الفارق لفريق المحلة في الدقيقة 45، قبل أن يختتم المالي إبراهيم تانديا الثلاثية في الدقيقة (90) +2.

بهذا الفوز رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث وهبط المحلة للمركز السابع برصيد 4 نقاط. (وال) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال