التعادل الإيجابي يحسم لقاء النصر وضيفه التعاون في الدوري الممتاز

بنغازي 02 ديسمبر 2022 (وال)- انتهت مباراة فريقي النصر وضيفه التعاون مساء اليوم الجمعة بهدف لكل فريق على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

هذا وافتتح فريق التعاون شريط الأهداف في الدقيقة 40 بأقدام مهاجمه محمد عياد، في حين استطاع الجزائري بوزيد داداش أن ينقذ النصر بتسجيله لهدف التعادل في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة، يرفع فريق النصر رصيده إلى 12 نقطه في صدارة المجموعة الأولى، في المقابل ارتفع رصيد التعاون إلى 7 نقاط في المركز السابع. (وال) ر ت

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