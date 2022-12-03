الدوري الممتاز .. التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء النصر والتعاون

بنينا 03 ديسمبر 2022 (وال) ـ سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما نتيجة لقاء فريقي النصر و ضيفه التعاون ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الجمعة – وتوسطها الحكم ( عبد الهادي الحباس )، لم يتمكن فيها المتصدر النصر توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه الأخضر، لاسيما أن شباكه استقبل هدف عند الدقيقة الـ 38 كان من إمضاء مهاجم التعاون ( محمد عياد ) متابعاً باقتدار عرضية زميله التونسي ( لمجد عامر ).

في الشوط الثاني حاول النصر كثيراً تعديل الكفة، والعودة للمباراة مجدداً، متقدماً نحو خشبات الحارس ( إسلام الهرام )، ومن كرة لعبت من علامة الركنية نفذها ( المهدي الكوت ) تمكن الجزائري ( بوزيد داداش ) من إدراك التعادل بضربة رأسية ، وذلك في الدقيقة الـ 80 .

وبهذا الفوز ، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصبح النصر في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ( 12 ) نقطة، فيما أصبح التعاون صاحب الترتيب السادس برصيد ( 7 ) نقاط.

طاقم التحكيم

هذا وتوسط هذه المواجهة طاقم تحكيم متكون من حكم ساحة ( عبد الهادي الحباس )، بمساعدة كل من مساعد أول الدولي ( وحيد الجحاوي ) ومساعد ثاني ( محمد الهدلول )، بينما أسندت مهمة الحكم الرابع للدولي ( عصام الجهاني ) و ( نوري العبرة ) مراقباً للقاء. (وال ـ بنينا) س إ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال