الدوري الممتاز .. الصداقة يلحق الأخضر الخسارة الثانية توالياً هذا الموسم

شحات 03 ديسمبر 2022 (وال) ـ ألحق فريق الصداقة الأول لكرة القدم الخسارة الثانية توالياً بفريق الأخضر هذا الموسم، عقب تفوقه عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك لحساب الجولة السادسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شحات.

هذا وكان فريق الصداقة في هذه المقابلة التي توسطها الحكم الدولي ( عبد الواحد حريويدة ) هو المبادر بالتسجيل مبكراً، وذلك عن طريق تسديدة من محترفه العاجي ( أندي ويلي ) استقرت على يمين الحارس ( جمال سلطان ).

الأخضر المدجج بالنجوم

سرعان ما تمكن الأخضر من تعديل النتيجة، وذلك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ 8 نفذها بنجاح محترفه الأنغولي ( آري بابل )، سدد بعد ذلك محترف الصداقة التونسي (محمد عزيز )هدف التفوق لفريقه، وذلك في الدقيقة الـ 52 .

وبهذا الفوز، أضاف فريق الصداقة ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده ليصبح بذلك رابعاً برصيد ( 8 ) نقاط، فيما تجمد رصيد الأخضر عند النقطة ( 9 ) محتلاً بها وصافة ترتيب المجموعة الأولى خلف المتصدر النصر.(وال ـ شحات ) س إ

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