فوز مثير لسويسرا على حساب صربيا يمنحها بطاقة التأهل

وتأهلت سويسرا للدور الثاني من المركز الثاني بالمجموعة السابعة بعد فوزها على صربيا بثلاثة أهداف لهدفين في الجول ةالأخيرة لتضرب سويسرا موعدا مع البرتغال في دور الستة عشر

شيردان شاكيري أعطى التقدم لسويسرا في الدقيقة العشرين ، كان ذلك قبل أن يدرك ألكسندر ميتروفيتش التعادل لصربيا في الدقيقة السادسة والعشرين ، قبل أن يمنح دوشان فلاهوفيتش التقدم لصربيا في الدقيقة الخامسة والثلاثين ، لكن سويسرا كانت أكثر إصرارا على التأهل بعد تعديلها النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ، لتنجح بعدها في أخذ الأسبقية بالهدف الثالث لتخرج فائزة ومتأهلة خلف البرازيل وتواجه البرتغال في الدور الثاني

