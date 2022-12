حقق المنتخب الكاميروني فوزا تاريخيا معنويا على متصدرة المجموعة السابعة البرازييل بهدف دون نظيف لتغادر الكاميرون وتتأهل البرازيل لملاقاة كوريا الجنوبية في دور الستة عشر

هدف الفوز للكاميرون أحرزه فينسنت أبوبكر المحترف في النصر السعودي في آخر أنفاس المباراة ، نتيجة لم تؤثر على البرازيل التي تأهلت كمتصدرة بست نقاط

المصدر قناة ليبيا الأحرار

