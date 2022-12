كوريا الجنوبية تفوز على البرتغال وترافقها للدور الثاني

جاء تأهل كوريا الجنوبية للدور الثاني بفضل فوزها على البرتغال بهدفين لهدف ليترافقا المنتخبان للدور الثاني

ريكاوردو هورتا سجل للبرتغال في الدقيقة الخامسة، لكن الكوريين عادوا في النتيجة بالتعادل أولا عبر كيم يونغ غون في الدقيقة السابعة والعشرين ليأتي بعدها هدف الفوز والتأهل الثمين في آخر رمق من عمر المباراة وتكفل به هوانغ هي تشان لتصل البرتغال للنقطة الرابعة وتتأهل للدور الثاني خلف البرتغال التي تأهلت في الصدارة

