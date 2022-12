يقص المنتخبان الهولندي والأمريكي شريط منافسات دور الستة عشر من كأس العالم عندما يتواجهان السبت باستاد خليفة الدولي في مباراة من الصعب توقع نتيجتها وإن كان ترشيح هولندا هو الأكثر منطقية لتقاليدها وحنكة مدربها لويس فان خال غير أن لأمريكا فرصة قد لا تتكرر لما تعيشه هولندا من فراغات في بعض المراكز على غير العادة .

