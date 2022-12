ودعت الأروغواي المنافسات من الدور الأول رغم فوزها على غانا بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة عن المجموعة السابعة

الأورغواي سجلت هدفيها عبر جيورجيان دياراسكايتا في الدقيقتين السادسة والعشرين والثانية والثلاثين ، فوز قطع على غانا التأهل ولم يكن كافيا أيضا لزملاء لويس سواريز حيث كانت الأورغواي تحتاج لهدف ثالث لمرافقة البرتغال بدلا من كوريا الجنوبية

