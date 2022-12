تتوجه الأنظار السبت إلى ملعب أحمد بن علي المونديالي الذي يحتضن مواجهة مباراة الأرجنتين وأستراليا في الدور 16 من كأس العالم قطر 2022

زملاء ليونيل ميسي سيدخلون للمباراة بحذر كبير خوفا من الخروج المكبر على يد أستراليا التي تتواجد في هذا الدور بعد أن تأهلت وصيفة للمنتخب الفرنسي عن المجموعة الرابعة .

