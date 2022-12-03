هولندا تطيح بأمريكا وتعبر للدور ربع نهائي كأس العالم

أخبار ليبيا 24

عبر المنتخب الهولندي إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم 2022 بعد تغلبه على نظيره المنتخب الأميركي بثلاثة أهداف مقابل هدف في أول مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة.

وسجّل المنتخب الهولندي مبكراً عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 10 قبل أن يضيف الظهير دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

وفي الدقيقة 76 نجح حاج رايت لاعب منتخب أميركا في تضييق الفارق بإحرازه هدف منتخب بلاد الوحيد، قبل أن يضاعف أفضل لاعبي المباراة دينزل دومفريس أهداف المنتخب الهولندي بهدف ثالث في الدقيقة 46.

وسيواجه المنتخب الهولندي في الدور ربع النهائي، الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا.