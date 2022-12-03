اخبار الرياضة

الأرجنتين تعبر أستراليا وتضرب موعدا ناريا مع هولندا بربع النهائي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

نجح منتخب الأرجنتين في العبور إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على منتخب أستراليا مساء اليوم السبت 2-1 في ثمن نهائي البطولة.

وسجّل ميسي هدف السبق للأرجنتين في الدقيقة (35) وتمكن الشاب ألفاريز من استغلال خطأ فادح لحارس أستراليا رايان ليؤمن فوز الأرجنتين في الدقيقة (57).

وجاء هدف أستراليا الوحيد من تسديدة غودوين التي ارتطمت بفرنانديز وتحولت إلى مرمى الأرجنتين في الدقيقة (77).

وستواجه الأرجنتين في ربع النهائي منافستها هولندا التي تجاوزت أميركا في ذات الدور 3-1 اليوم أيضًا.

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الأرجنتين كأس العالم ميسي

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