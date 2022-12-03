الأرجنتين تعبر أستراليا وتضرب موعدا ناريا مع هولندا بربع النهائي

أخبار ليبيا 24

نجح منتخب الأرجنتين في العبور إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على منتخب أستراليا مساء اليوم السبت 2-1 في ثمن نهائي البطولة.

وسجّل ميسي هدف السبق للأرجنتين في الدقيقة (35) وتمكن الشاب ألفاريز من استغلال خطأ فادح لحارس أستراليا رايان ليؤمن فوز الأرجنتين في الدقيقة (57).

وجاء هدف أستراليا الوحيد من تسديدة غودوين التي ارتطمت بفرنانديز وتحولت إلى مرمى الأرجنتين في الدقيقة (77).

وستواجه الأرجنتين في ربع النهائي منافستها هولندا التي تجاوزت أميركا في ذات الدور 3-1 اليوم أيضًا.