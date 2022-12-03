الأرجنتين تعبر أستراليا وتضرب موعدا ناريا مع هولندا بربع النهائي

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نجح منتخب الأرجنتين في العبور إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على منتخب أستراليا مساء اليوم السبت 2-1 في ثمن نهائي البطولة.
وسجّل ميسي هدف السبق للأرجنتين في الدقيقة (35) وتمكن الشاب ألفاريز من استغلال خطأ فادح لحارس أستراليا رايان ليؤمن فوز الأرجنتين في الدقيقة (57).
ملخص مباراة الأرجنتين وأستراليا | الأرجنتين تتجاوز أستراليا في ليلة ميسي الاستثنائية
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2022
وجاء هدف أستراليا الوحيد من تسديدة غودوين التي ارتطمت بفرنانديز وتحولت إلى مرمى الأرجنتين في الدقيقة (77).
وستواجه الأرجنتين في ربع النهائي منافستها هولندا التي تجاوزت أميركا في ذات الدور 3-1 اليوم أيضًا.
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