عبرت هولندا لربع النهائي بعد فوزها المريح على أمريكا بثلاثة اهداف مقابل هدف في افتتاح مباريات دور الستة عشر.

هولندا افتتحت التسجيل منذ الدقيقة العاشرة عبر ممفيس ديباي ثم ضاعف داني بيلد من تقدم البرتقاليين في الدقيقة الخامسة والأربعين ، ونجحت أمريكا في تقليص الفارق عبر حاجي رايت في الدقيقة الحادية والسبعين لكن دينزل دومفريس أمن فوز وتأهل منتخبه بالهدف الثالث قبل تسع دقائق على صافرة النهاية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post هولندا تتخطى أمريكا 3-1 وتصل محطة ربع النهائي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار