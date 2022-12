ضربت الأرجنتين موعدا مع هولندا في ربع نهائي كأس العالم بعد فوزها على أستراليا بهدفين لهدف السبت في ثاني مباريات دور الستة عشر.

ليو ميسي افتتح التسجيل للتانغو في الدقيقة الخامسة والثلاثين ، وفي الدقيقة السابعة والخمسين ضاعف جوليان ألفاريز تقدم الأرجنتين بالهدف الثاني ، بينما لم تفلح استراليا في أكثر من تقليص الفارق بهدف سجله إينزو فيرنانديز في مرمى منتخبه لتعبر الأرجنتين لدور الثمانية وتواجه هولندا في لقاء منتظر.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الأرجنتين تتجاوز أستراليا وتواجه هولندا في ربع النهائي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار