الدوري الممتاز .. التحدي يفقد لقاءه أمام الهلال 

بنغازي 04 ديسمبر 2022 (وال) _ فقد فريق التحدي الأول لكرة القدم مباراته أمام جاره الهلال بنتيجة (2-1)، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

اللقاء الذي جرى – أمس السبت – قادته صافرة الحكم الدولي (عبد الباسط شهوب)، انتهى شوطها الأول هلالياً بنتيجة هدف دون رد، كان بإمضاء لاعب الوسط ( طه بورواق )، والذي بدوره نجح في متابعة رأسية المهاجم ( أكرم الزوي ) التي ارتطمت بالعارضة، وجاء ذلك في الدقيقة الـ 9.

وعزز الهلال تقدمه على صعيد النتيجة بهدف ثان في الدقيقة الـ 67 ، وذلك بواسطة تصويبة قوية أطلقتها ( المعتصم بالله التايب ) لم يفلح الحارس ( أحمد عياد ) في التعامل معها وأبعادها بطريقة سليمة وصحيحة.

هذا ونجح التحدي المنقوص من خدمات مدافعه ( يوسف ساطي ) الذي طرد في الدقيقة الـ 18 لعرقلته للمهاجم ( أكرم الزوي ) من تذليل الفارق عن طريق مهاجمه ( أحمد مكاري )، وذلك في الدقيقة الـ 83 .

وبهذا النتيجة، أضاف الهلال ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده، ليصبح بذلك برصيد ( 6 ) نقاط، محتلاً بها المرتبة السابعة، بينما تجمد رصيد التحدي صاحب أخر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ( 3 ). (وال _ بنغازي) س أ

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