الإعلان عن مباريات الجولة السابعة من الدوري الليبي لكرة القدم

طرابلس 04 ديسمبر 2022 (وال) _ أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن مواعيد مباريات الجولة السابعة للمجموعة الأولى والثانية لمرحلة الذهاب من الدوري الليبي لكرة القدم.

منافسات المجموعة الأولى والتي ستلعب مساء الخميس القادم الموافق 2022/12/8، بلقاء وحيد يجمع النصر والصداقة على ملعب الصداقة، ويوم الجمعة ستلعب مبارتين الأولى التعاون يستضيف فيها شباب الجبل على ملعب 10يونيو أجدابيا، والثانية التحدي يستقبل دارنس على ملعب شهداء بنبنا.

وختام الجولة يوم الأحد الموافق 2022/12/11 سيشهد لقاءين، الأول يجمع الأخضر والهلال على ملعب شيخ الشهداء، والثاني الأهلي بنغازي يستضيف الصقور على ملعب شهداء بنينا، بينما مباريات المجموعة الثانية والتي ستنطلق بلقاء وحيد يوم الجمعة الموافق 2022/12/9، يجمع الاتحاد المصراتي مع المدينة على ملعب مصراتة.

ويوم السبت أيضاً سيكون لقاء وحيد يجمع المحلة والأولمبي على ملعب أبو سليم، ويوم الأحد سيقام لقاءان، الأول يجمع الأهلي طرابلس مع الخمس على ملعب الجميل، والثاني لأول مرة ديربي مصراتة السويحلي و أساريا على ملعب مصراتة.

وختام الأسبوع سيقام لقاء الاتحاد في مواجهة أبوسليم على ملعب مصراتة يوم الإثنين 2022/12/12م. (وال _ طرابلس) م ب

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