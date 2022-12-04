مبابي يقود فرنسا لتجاوز بولندا وبلوغ ربع نهائي لمونديال قطر

الدوحة 04 ديسمبر 2022 (وال)- تأهل المنتخب الفرنسي حامل اللقب إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه على نظيره البولندي بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل أوليفييه جيرو هدف السبق للفرنسيين في آخر دقيقة من الشوط الأول بعد تمريرة من مبابي خلف المدافعين، وسجل مبابي الهدف الثاني للديوك إثر هجمة معاكسة انتهت بكرة في السقف الأيسر لمرمى تشيزني قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.

واختتم مبابي مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع ليسجل خامس أهدافه في المونديال وينفرد بصدارة الهدافين بخمسة أهداف.

وحصلت بولندا على ضربة جزاء في آخر دقيقة من المباراة سجل منها ليفاندوفسكي هدف تقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز فرنسي 3-1.

وسيكون المنتخب الفرنسي في مواجهة قوية بدور الثمانية مع الفائز من مباراة السنغال وإنكلترا. (وال)

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