الاتحاد يواصل صدارته للمجموعة الثانية بفوزه على أساريا في الدوري الممتاز

الزاوية 04 ديسمبر 2022 (وال)- تفوق فريق الاتحاد على نظيره أساريا بهدف وحيد اليوم الأحد على أرضية ملعب الزاوية، ضمن إطار الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

هذا وجاء هدف الفوز للاتحاد من ركلة حرة مباشرة، نفذها طلال فرحات في الدقيقة 48.

الفوز هو السادس للاتحاد على التوالي هذا الموسم، بينما تلقى أساريا خسارته الثانية خلال الموسم الجاري، والأولى في آخر 5 جولات، وبذلك يعزز الاتحاد صدارته للمجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، بينما توقف رصيد أساريا عند 8 نقاط في المركز الرابع. (وال) ر ت

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