الأهلي بنغازي يقلب تأخره إلى فوز بثنائية على شباب الجبل

البيضاء 04 ديسمبر 2022 (وال)- استطاع فريق الأهلي بنغازي قلب تأخره أمام ضيفه شباب الجبل بهدف إلى الفوز بهدفين لهدف اليوم الأحد، على أرضية ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

هذا وتقدم شباب الجبل بهدف المغربي أشرف الإدريسي في الدقيقة 18، بعد خطأ فادح من حارس الأهلي بنغازي أحمد عزاقة، وأدرك فاضل سلامة التعادل للأهلي في الدقيقة 41، بعد عرضية متقنة من محمد الترهوني، ومنح البديل الكونغولي كاديما، هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 68.

الفوز هو الثالث للأهلي هذا الموسم، والأول في آخر 3 جولات، في حين تلقى شباب الجبل خسارته الثالثة على التوالي، دون أي فوز، كما شهد اللقاء طرد لاعب وسط الأهلي بنغازي بدر حسن في الدقيقة 90+4.

بهذا الفوز يرتقي الأهلي بنغازي إلى المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وشباب الجبل في المركز التاسع برصيد 3 نقاط. (وال) ر ت

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