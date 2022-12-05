نيمار جاهز للعب أمام كوريا الجنوبية

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من المتوقع أن يعود نجم المنتخب البرازيلي نيمار نيمار دا سيلفا، للعب في كأس العالم، اليوم الإثنين، عندما تواجه البرازيل كوريا الجنوبية في محاولة أخرى للفوز بالبطولة للمرة السادسة وهو رقم قياسي.

ويغيب نيمار عن البرازيل منذ إصابة كاحله في فوز فريقه الأول بالمجموعة السابعة على صربيا الشهر الماضي.

وكتب نيمار على منصتي “فيسبوك” و”تويتر” يقول: “أشعر أنني بحالة جيدة، كنت أعرف أنني سأفعل الآن”.

I feel good, I knew that I would now

✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9 — Neymar Jr (@neymarjr) December 3, 2022

وقال المدرب البرازيلي تيتي، إن نيمار سيخضع للتقييم في آخر جلسة تدريبية للبرازيل قبل المباراة اليوم الإثنين، لكنه أعطى تلميحًا قويًا إلى أن مهاجم باريس سان جيرمان سيبدأ.

وقال تيتي للصحفيين: “سيتدرب بعد ظهر اليوم وإذا كان على ما يرام فسوف يلعب غدا”.

وستكون عودة النجم دفعة كبيرة للسامبا، حيث سجلت البرازيل مرة واحدة فقط منذ تعرض نيمار، لإصابة في الكاحل.

وخسرت البرازيل خدمات مهاجم أرسنال جابرييل جيسوس في بقية نهائيات كأس العالم، بعد الإصابة التي تعرض لها يوم السبت.