نيمار جاهز للعب أمام كوريا الجنوبية

من المتوقع أن يعود نجم المنتخب البرازيلي نيمار نيمار دا سيلفا، للعب في كأس العالم، اليوم الإثنين، عندما تواجه البرازيل كوريا الجنوبية في محاولة أخرى للفوز بالبطولة للمرة السادسة وهو رقم قياسي.

ويغيب نيمار عن البرازيل منذ إصابة كاحله في فوز فريقه الأول بالمجموعة السابعة على صربيا الشهر الماضي.

وكتب نيمار على منصتي “فيسبوك” و”تويتر” يقول: “أشعر أنني بحالة جيدة، كنت أعرف أنني سأفعل الآن”.

