تقرير| الدوري الممتاز .. الاتحاد يحقق فوزه السادس توالياً ويحافظ على الصدارة

الزاوية 05 ديسمبر 2022 (وال) _ حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فوزه السادس توالياً هذا الموسم ، عقب تفوقه على مستضيفه أساريا بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب الزاوية.

ودخل الاتحاد هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – وقادها الحكم الدولي ( محمد سعد الشحومي ) وهو يمني النفس في مواصلة وعزف عروضه القوية و الإيجابية خاصة أن الفريق قد جمع ( 15 ) من خمسة مباريات وضعته في ريادة المجموعة الثانية، في حين دخل أساريا اللقاء وعينه على أحداث المفاجأة.

الشوط الأول من المقابلة لم يشهد خطورة تذكر من جانب لاعبي الفريقين، عدأ تصويبة لاعب أساريا التونسي ( حمزة الصالحي ) في الدقيقة الـ 29 أبعدها الحارس ( معاد اللافي )بعيداً عن مرماه.

هذا و احتسب حكم اللقاء الدولي( محمد سعد الشحومي ) ركلة جزاء لفريق أساريا، بعد أن تمت عرقلة المهاجم ( يعقوب عبد الله ) من قبل المدافع ( سند الورفلي )، لكن الكاميروني ( بيير فرو نسوا ) لم يفلح في التقدم ، ليتمكن الحارس ( معاد اللافي ) في التصدي للركلة محافظاً بذلك على شباكه نظيفة لسادس مباراة على التوالي.

في النصف الثاني بدأ الاتحاد اللقاء مهاجماً نحو مرمى الحارس ( أحمد إدريس )، وعند الدقيقة الـ 47 ومن كرة حرة مباشرة تحصل عليها، تمكن المدافع ( طلال فرحات ) من تسجيل هدف اللقاء الوحيد، واضعاً تصويبته القوية في الزاوية اليسرى للحارس ( أحمد إدريس ) مؤكداً قوية وهيمنة فريقه على صعيد المجموعة الثانية.

أساريا لم يرمي المنديل، لاسيما أن لاعبيه قد تقدما نحو دفاعات ومرمى الاتحاد في أكثر من مناسبة، وذلك في أجل تعديل الكفة، خاصة عن طريق مهاجمة ( يعقوب عبد الله ) والذي بدوره تحرك كثير داخل مناطق عمليات الاتحاد، لكنه اصطدمت بتكتل دفاعي، لتنتهي المقابلة بتفوق الاتحاد بهدف ( طلال فرحات ).

وبهذا الفوز، أضاف فريق الاتحاد ثلاثة نقاط جديدة إلى رصيده، مؤكداً علو كعبة في صدارة المجموعة برصيد ( 18 ) نقطة، جمعها من ستة انتصارات، في حين تجمد رصيد أساريا صاحب الترتيب الرابع عند النقطة الـ 8 . (وال _ الزاوية)

تقرير: سيف امبيه

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