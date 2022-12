تأهل بطل العالم المنتخب الفرنسي لربع النهائي بتخطيه المنتخب البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف

أولفي جيرو سجل أول أهداف فرنسا قبل دقيقة من نهاية الشوط الاول ، بينما تكفل كيليان إمبابي بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والسبعين اللاعب ذاته عاد ليدون ثنائيته الشخصية وثالث اهداف فريقه كان ذلك قبل أن يحجرز روبير ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من علامة الجزاء .

