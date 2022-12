تأهلت إنجلترا لربع نهائي كأس العالم بعد فوزها على السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل في دور الستة عشر

المنتخب الإنجليزي تقدم في النتيجة عبر جوردان هيندرسون في الدقيقة 38 ثم ضاعف هاري كين تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 45، أما الهدف الثالث فحمل بصمة بوكايو ساكا في 57

