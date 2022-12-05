بأول ركلات ترجيح .. كرواتيا تعبر اليابان إلى ربع نهائي كأس العالم

الدوحة 05 ديسمبر 2022 (وال)- نجح منتخب كرواتيا في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، بعد تخطي عقبة نظيره الياباني بركلات الترجيح.

وواجه منتخب اليابان نظيره الكرواتي مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب الجنوب، في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، عندما سجل دايزن مايدا هدف التقدم لمنتخب اليابان.

مع بداية الشوط الثاني، نجح منتخب كرواتيا في تعديل النتيجة سريعًا، وذلك عن طريق لاعبه إيفان بيريسيتش في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

على مدار 35 دقيقة متبقية، تبادل المنتخبان سلسلة من الهجمات، غير أن أيا منها لم يدخل الشباك، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، لينتقلا إلى الوقت الإضافي.

وتكرر الأمر في الوقت الإضافي من عمر المباراة، حيث تبادل منتخبا اليابان وكرواتيا الهجمات بلا تسجيل، لينتقلا إلى ركلات الترجيح.

شهدت ركلات الترجيح حالة من الإثارة، حيث أهدر المنتخب الياباني أول ركلتي، كما أضاع منتخب كرواتيا الركلة الثالثة، غير أنه تمكن من الفوز في النهاية.

بذلك يتأهل منتخب كرواتيا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، ليكون على موعد مع الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل. (وال)

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