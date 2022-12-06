جماهير الأهلي بنغازي يطالبون اتحاد الكرة بتطبيق اللوائح والعقوبات

بنغازي 06 ديسمبر 2022 (وال) _ أصدرت رابطة المشجعين بالنادي الأهلي بنغازي، أمس الإثنين، بيانا أدانت فيه ما تعرض له الفريق الأول لكرة القدم وسط مدينة البيضاء وداخل ملعب شيخ الشهداء، من اعتداءات وتصرفات مشينة للفريق وإدارته قبل وأثناء وعقب مباراته أمام فريق شباب الجبل شحات ضمن مباريات الدوري الليبي الممتاز.

وحملت الرابطة في بيانها المسؤولية الكاملة لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات، وطالبتهم بمحاسبة من كان وراء ذلك، وإنزال أقصى العقوبات ووضع الحلول الجذرية لمثل هذه الملاعب.

وأكدت الرابطة في ختام بيانها، عدم تحملها المسؤولية تجاه ما قد سيحدث من ردود فعل الجماهير الأهلاوية، إذا استمر تجاهل مثل هذه الأحداث المؤسفة وعدم تطبيق اللوائح. (وال _ بنغازي) ف ح

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