حققت المغرب تأهلا تاريخيا لربع نهائي المونديال بتفوقها على إسبانيا بركلات الترجيح في ثمن نهائي المسابقة

التعادل السلبي بين المنتخبين ذهب بالمباراة لشوطين إضافيين دون أن يتكمنا لا الإسبان أو المغاربة من التسجيل ، ليكون الحسم بركلات الترجيح التي شهدت تفوق الحارس ياسين بونو وتحقيق المغرب للتأهل لربع النهائي

