كرواتيا تنهي مفاجأة اليابان وتصل محطة ربع نهائي المونديال

المنتخب البرازيلي سيواجه في ربع النهائي منتخب كرواتيا الذي افتك التأهل بفوزه على اليابان بركلات الترجيح بعد تعادل المنتخبين بهدف لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

دايزم مايدا سجل أولا لليابان عند الدقيقة الثالثة والأربعين ، ثم أدرك إيفان بيرشيتش التعادل لوصيف النسخة الماضية بعد عشر دقائق على انطلاق الشوط الثاني، المنتخبان فشلا بعد ذلك في أخذ الأسبقية حتى بالذهاب لشوطين إضافيين ، لتحسمها كرواتيا بركلات الترجيح بعد صد الحارس دومينيك ليفاكوفيتش ثلاثا من أصل أول أربع ركلات للمنتخب الياباني

