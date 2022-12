فوز مقنع للبرازيل على كوريا الجنوبية يضعها في ربع النهائي

تأهل المنتخب البرازيل إلى ربع النهائي جاء بعد عرض كروي واستعراض أمام منتخب كوريا الجنوبية انتهى بفوز بأربعة أهداف لهدف

رباعية البرازيل افتتحها فينيسيوس جونيور عند الدقيقة السابعة ، ثم ضاعف نيمار من تقدم السيليساور من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة عشر ، ليتأتي الدور على ريتشاليسون لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والعشرين بينما تكفل باكيتا بتسجيل الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الاول … أما هدف الكوريين الشرفي فحمل بصمة بينك سونغ هو في الدقيقة السادسة والسبعين

