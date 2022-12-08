الدوري الممتاز .. الأخضر يتكبد الخسارة الثالثة تواليا هذا الموسم

البيضاء 08 ديسمبر 2022 (وال) ـ ألحق فريق الصقور الخسارة الثالثة تواليا بفريق الأخضر هذا الموسم، عقب تفوقه عليه بهدف وحيد، وذلك لحساب المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأربعاء – على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء وتوسطها الحكم الدولي ( عصام الجهاني ) إلى لاعبه النيجيري ( أيزي أيفيان ) والذي بدوره استغل عدم التمركز الجيد للمدافع التونسي ( بهاء السلامي ) واضعا العرضية المتقنة التي أرسلها ( مصعب الكيلاني ) داخل شباك ( مفتاح الكوري )’ وذلك في الدقيقة (19).

وبهذا الفوز أضاف فريق الصقور ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده، ليصبح بذلك سادسا برصيد ( 8 ) نقاط فيما تعرض فريق الأخصر للخسارة الثالثة على التوالي ليتجمد بذلك عند النقطة ( 9 ) محتلا بها الترتيب الرابع على سلم المجموعة الأولى.(وال ـ البيضاء) س إ

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