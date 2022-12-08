تواصل دورة الإداري الرياضي في مدينة بنغازي

بنغازي08 ديسمر 2022 (وال) ـ تتواصل هذه الأيام دورة الإداري الرياضي في مدينة بنغازي، والتي انطلقت مساء الأحد الماضي باستضافة مكتب الشباب بنغازي، وبرعاية جمعية الأندية الرياضية للأعمال الخيرية مناصفة مع مكتب الشباب بنغازي .

وتأتي هذه الدورة في إطار تطوير وتنمية الإداريين الرياضين في المجال الرياضي، وكان لكالة الأنباء الليبية لقاء مع الدكتور”فرج نجم” حيث قال ” جاءت هذه الدورة ، تلبية للإداريين الرياضين لما لها من دور فاعل ومطالب كثيرة من الإداريين الرياضيين في الأندية الرياضية ، بداية قمنا بتعريف الإداري الرياضي وماهي مهامه واختصاصته والمواصفات التي يتميز بها وصلاحيته وتم التعريف بالشكل الصحيح والعلمي” .

وتابع نجم ” لاحظنا في الفترة الأخيرة والكل يعلم ، ظاهرة دخول الإداريين داخل أرضية الملعب والتدخل في الشؤون التدرييبة ومنهم من قام بالتعدي على الأطقم التحكيمية أو لاعبي الفريق المنافس وحصولهم على الإنذرات والبطاقات الحمراء وأغلب المشاكل التي تحدث في المباريات كانت من قبلهم”.

وأشار “نجم” بأن حدوث هذه الأشياء تأتي لعدم الدراية بمفهوم العمل الإداري الصحيح واوضح بأنهم قاموا بواجبهم لهذه الفئة والتي أتت لتعلم مفهوم الإدارة بالشكل الائق والمتبع علميا والتعريف بالإداري الرياضي وماله وماعليه.

واختتم “نجم” أن من بين الحضور، مشارك من مدينة مرزق أتى ليتلقى بعض المعلومات والأسياسيات في المجال الإداري وبإذن الله ستكون هناك محاضرات قادمة.

ومن جهة أخرى قال الدكتور “الشريف الغزالي” جئت بدعوة من الدكتور فرج نجم فكل الشكر والتقدير له وقمت بإعطاء محاضرة في هذه الدورة بعنوان (المصطلحات الرياضية الخاصة )وكانت المحاضرة ، رائعة وممتازة جدا من قبل المشاركين والذين كانوا على مستوى كبير من النباهة والنشاط لمدى استيعابهم للمصطلحات الرياضية والتي تعتبر من أهم المجالات في المجال الرياضي سواء للإداريين أوالإعلاميين الذين يعملون في المجال الرياضي. (وال ـ بنغازي) م ب

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