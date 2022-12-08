توقيع محضر اجتماع لتأسيس لجنة تسييرية للعبة الووشو

بنغازي 08 ديسمبر 2022 (وال) ـ استضاف مقر الاتحاد الفرعي للعبة الكاراتيه محضر توقيع اجتماع لتأسيس لجنة تسييرية للعبة الووشو برئاسة السيد “عبدالرازق محمد الحداد” والسيد”محمود حسن البدري” نائبا له وعضوية كلا من السادة “محمد عبد السيد الشلماني” و”محمد عبدالسلام الصاوي” و”يونس خليفة القطراني” و”رافع محمد العريبي” و”أحمد العمامي” ومن العنصر النسائي السيدة “سعيدة علي عبدالكريم ” .

هذا وتم تأسيس هذه اللجنة من قبل الأندية المنظمة لهذه اللعبة بالمنطقة الشرقية بعد التهميش والامبالاة التي تعرضت لها هذة اللعبة والرياضيين من قبل رئيس الاتحاد لهذة اللعبة السيد “بشير العرضاوي”.

وكالة الأنباء الليبية حاضرة لهذا الاجتماع والذي عقد مساء اليوم والتقت مع رئيس اللجنة التسيرية للعبة الوشوو الرياضي والكابتن عبدالرازق محمد الحداد وقال : “نجتمع اليوم لاختيار اللجنة التسييرية للعبة الوشوو هذة اللعبة التي تم تهميشها وإقصائها من قبل السيد بشير العرضاوي بعد الاجتماع مع الأندية التي تنطوي تحت هذة اللعبة وبفضل الله تعالى تم الاتفاق على اللجنة التسييرية للعمل والخروج بهذه اللعبة إلى أعلى المستويات و سنكون عند حسن الظن والمضي قدما لإنجاح هذة اللعبة محليا وعربيا ودوليا.”

ومن جهة أخرى صرح عضو اللجنة التسييرية السيد “محمد عبد السيد الشلماني” والذي تحدث قائلا “نجتمع اليوم مع الأندية الرياضة والتي تمارس لعبة الوشوو لاختيار لجنة تسييرية لهذة اللعبة والتي همشت عمدا”

وتابع الشلماني بأن عمل هذه اللجنة سيكون تحت ضوابط وقوانين لحلحلة المشاكل التي تعاني منها المنطقة الشرقية في هذه اللعبة.

وبين ” الشلماني” أيضا بأن هذه اللجنة ستعمل على قدم وساق لإظهار هذه اللعبة من جديد على الأوساط الرياضية بعد غيابها لفترة أربع سنوات على المشاركات المحلية والعربية والإفريقية والدولية.

وأضاف الشلماني سنعمل على تطوير هذه اللعبة بإقامة الدورات وإعداد للبطولات في القريب العاجل للمنطقة الشرقية. (وال ـ بنغازي) م ب

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