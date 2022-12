عين الاتحاد الإسباني لويس دي لافوينتي مدربا للمنتخب الإسباني كبديل للويس إنريكي المغادر من مهامه كمدرب للإسبان بعد خرجه من الدور الستة عشر على يد المنتخب المغربي

لويس إنريكي أصبح خامس مدرب يرحل عقب خرجه من المونديال .فقد سبق أنريكي

كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني و جوا بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية بالإضافة

جيرادو مارتينو مدرب المكسيك و روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي

