البرازيل في اختبار حقيقي أمام كرواتيا الجمعة

يواجه منتخب البرازيل اختبار ا صعبا الجمعة بملعب المدينة التعليمية أمام منتخب كرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر 2022

منتخب البرازيل وبعد أداء عروض قوية أمام المنتخب الكوري الجنوبي في الدور 16 سيبحث في مباراته أمام كرواتيا على إيجاد الحلول الهجومية مبكرا لحسم المباراة مبكرا فيما سيسعى الكروات لتسيير المباراة بشكل تكتيكي على أفضل مايرام لاقتناص ورقة العبور لتأهل للدور النصف النهائي

