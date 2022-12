الأرجنتين وهولندا الجمعة مباراة بأبعاد تاريخية

تتجه الأنظار إلى ملعب لوسيل يوم الجمعة لمشاهدة قمة مباريات الدور الربع النهائي التي تجمع الأرجنتين بالمنتخب الهولندي

مباراة سيدخل فيها المنتخب الأرجنتيني من أجل كسب الرهان أمام هولندا والمضي إلى النصف النهائي فيما ستبحث الطواحين الهولندية على كيفية إيقاف نجم التانغو الأول لونيل ميسي ومن ثم الفوز على الأرجنتين لتأهل لدور الربع النهائي وضرب موعد مهم في نصف نهائي المونديال مع الفائز من كرواتيا والبرازيل .

