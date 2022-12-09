البرازيل كرواتيا.. من يطيح بالآخر خارج المونديال؟

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يسعى منتخبا البرازيل وكرواتيا لأن يصبح أحدهما أول فريق يصل إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022، اليوم الجمعة، فبعد ثلاثة أسابيع من العمل النابض بالحياة، لم يتبق سوى ثمانية فرق على قدم وساق مع اقتراب البطولة التي تضم 32 دولة من الجولات الأخيرة من منافسات خروج المغلوب بعد استراحة استمرت يومين.

ويستهل كلا المنتخبين، البرازيل الفائز باللقب خمس مرات، والكرواتي وصيف بطل 2018 مساء اليوم أولى جولات ربع النهائي.

وقال نيمار الذي أصبح لائقًا بعد الإصابة التي تعرض لها، “سأفعل كل ما بوسعي للفوز مع المنتخب البرازيلي. هذه هي مهمتنا وحلمنا”.

وأضاف، “نحن نقترب أكثر من أي وقت مضى، لدينا خطوة أخرى لنقطعها الآن.”

في المقابل قال النجم الكرواتي، لوكا مودريتش البالغ من العمر 37 عامًا، الذي سيواجه زملائه في ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريجو وإيدر ميليتاو، “أوافق على أننا فعلنا شيئًا رائعًا بالوصول إلى ربع النهائي، ولكن بغض النظر عن ذلك، فإننا نرغب في فعل المزيد”.

وأضاف، “نعلم أن أعظم مباراة تنتظرنا. البرازيل هي المرشح دائما. علينا أن نكون أنفسنا.”