“وال”: اختتام دورة الإداري الرياضي بمدينة بنغازي

بنغازي 09 ديسمبر 2022 (وال)- اختتمت بمقر مكتب الشباب بنغازي الخميس، دورة الإداري الرياضي تحت إشراف الدكتور فرج نجم وبرعاية جمعية الأندية الرياضية مناصفة مع مكتب الشباب بنغازي.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية إن الدورة التي استمرت على مدى أربعة أيام متتالية، تضمنت إلقاء المحاضرات في المصطلحات الإنجليزية الرياضية بإشراف الدكتور الشريف الغزالي.

وأضاف المراسل أن ختام الدورة حضره مدير مكتب الشباب بنغازي سعيد العبار، ورئيس جمعية الأندية الليبية للأعمال الخيرية، ورئيس الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية عبد المنعم بن حريز، ورئيس نادي شمال بنغازي والخبير لدى اللجنة الأولمبية الليبية علي بوفراج، ورئيس الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص ببنغازي خالد المقصبي.

هذا وقد تطرقت الدورة إلى تعريف معنى الإداري الرياضي وهو العضو المسئول عن تحقيق البرامج الإدارية التي وجد من أجلها في أي مؤسسة أو هيئة، والذي يعتبر من العناصر المكملة لأي لعبة كانت، والتعريف أيضًا بواجباته التي لا تقتصر على حضوره وغيابه أثناء التمارين فقط داخل الملعب، بل يجب عليه متابعة أعضاء الفريق خارج نطاق النادي في مدارسهم وداخل بيوتهم وأحوالهم مع ذويهم .. هل هم ذو أخلاق مرجوه وأو يستحقون النصح والإرشاد حتى لو أدعى الأمر إلى الاتصال بوالديهم ومن أهم واجبات الإداري الرياضي بأن يقوم بتعيين واجبات الأفراد العاملين في مجاله واختصاصاته، وأن يقوم أيضًا بإعداد وتجهيز البرامج الرياضية، بالاضافة إلى إشرافه على الوجبات والمهام وأن يقوم أيضًا بتقييم العمل اليومي مع تأكد صلاحية التجهيزات والأدوات وتعبئة الجهود العاملة ثم توجيهها.

كما تم التركيز خلال الدورة على آلية اختيار أفضل العناصر الملائمة لتحقيق النتائج المقررة، واستخدام تلك العناصر لأفضل استخدام ممكن، والاستمرارية في تحقيق التوازن بين متطلبات الأجل القصير، والأجل الطويل، ولدى الإداري الرياضي أيضًا سمات يجب أن تتوفر لديه وهيا أن يكون قادر على التعامل مع الجميع تحمل المسئولية والقابلية للمحاسبة، والعمل كرجل سياسي ودبلوماسي ووسيط، ويجب عليه اتخاذ القرارت الصعبة.

وقال مدير مكتب الشباب بنغازي سعيد محمد العبار – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – “نختتم دورة الإداري الرياضي وهي تهدف لتأهيل مجموعة من الشباب الشاغلين للوظائف الإدارية الرياضية، والتعريف بأهمية الإداري الرياضي، وآخر ما توصل إليه من تطور وتوصل إليه علم الإدارة، وخصوصًا علم الإدارة الرياضية، ونحن نشاهد الأحداث المحيطة من حولنا في العالم”.

وأكد العبار أن الدورة كانت ممتازة جدًا من خلال تقرير المحاضرين في هذه الدورة، لمدى استعياب ومشاركة الحضور في النقاش داخل المحاضرة، وهذا ما يهدف إليه مكتب الشباب بنغازي للتطوير من الشباب ودمج بهم في جميع المجالات.

وأضاف العبار أن “مكتب الشباب كان له دورٌ فعّال في الفترة الماضية؛ فقد شارك في احتفال اليوم العالمي للتطوع، وهناك مناشط أخرى خلال الفترة الماضية من خلال القاعات الموجودة في المقر، بتخصيص فضاءات للشباب بإقامة دورات تدريبية ومحتويات مكتبة”.

وتابع العبار: “سنكون جاهدين وفاعيلن في تأهيل فئة الشباب والخروج بهم من الضغوطات النفسية، وتغيير مود الحياة لهم وتوفير المناخ الملائم لهم”.

من جهة أخرى، قال أحد المشاركين من مدينة مرزق فؤاد محمد علي بشير- لمراسل “وال” – “اتقدم بكل الشكر والتقدير من قام على هذا الشغل المبذول لإنجاح هذه الدورة، التي كنا نفتقد لها.

في المقابل، قال أحد المشاركين وهو الحكم عصام الترهوني: “شاركت في هذه الدورة من أجل التطوير لنفسي، فالإنسان دائمًا يحتاج إلى المعلومة الجديدة والحديثة، ومن خلالها استطعت أن أتعلم المصطلحات الرياضية الإنجليزية”. (وال) م ب/ ر ت

كتب| مصطفى بوغرارة

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