البرازيل تُغادر المونديال والأرجنتين تتأهل بصعوبة على هولندا

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حقق المنتخب الكرواتي الفوز على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الأشواط الإضافية بهدف لكل فريق، في إطار الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، والذي أقيم على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة الدوحة.

وبهذا الفوز يتأهل المنتخب الكرواتي إلى الدور نصف النهائي في حين غادرت البرازيل المونديال.

وسيطر التعادل الإيجابي على المواجهة بين منتخبي كرواتيا والبرازيل، ليلجأ المنتخبان لركلات الجزاء لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

ودخل الفريقان المباراة متحفظين، واستمر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يحاول بيريسيتش في الدقيقة 29 اقتناص عرضية زميله باساليتش لكنها خرجت دون خطورة، فيما تكفل الحارس الكرواتي بالهجمات البرازيلية على مرماه.

ولجأ المنتخبان للأشواط الإضافية لتحديد الفائز، بعد أن انتهت الأشواط الأساسية بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي آخر دقيقة من الشوط الأول، توغل نيمار من على حدود منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الأول للبرازيل بطريقة جميلة، ويعادل الأسطورة بيليه في عدد الأهداف المسجلة للبرازيل في كل المسابقات بـ 77 هدفًا.

وجاء التعادل الكرواتي في الدقيقة 117 عن طريق البديل برونو بيتكوفيتش، بتسديدة على حدود منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها بعد الاصطدام بقدم المدافع البرازيلي ماركينيوس لتغالط الحارس أليسون وتمر للشباك.

وجاءت ركلات الترجيح لتعادل كفة المنتخب الكرواتي بأربع ركلات، مقابل ركلتين فقط للبرازيل.

من جانبه نجح المنتخب الأرجنتيني في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم المقام في قطر، ليضرب موعدا مع المنتخب الكرواتي، وذلك بعد إقصائه المنتخب الهولندي بعد مباراة ماراثونية.

وتقدم راقصو التانجو في البداية بهدف اللاعب ناهويل مولينا، ثم أحرز الثاني النجم ليونيل ميسي، إلا أن الطواحين عادوا إلى المباراة بثنائية أحرزها فوت فورست.

وذهبت المباراة إلى أشواط إضافية، ثم احتكم المنتخبان إلى الضربات الترجيحية، التي ابتسمت للأرجنتين، وانتهت بنتيجة أربعة لثلاثة.