معلقا على مواجهة البرتغال..الركراكي: سنقدم أفضل ما لدينا لمواصلة كتابة التاريخ

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قال مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، أن منتخب بلاده يسعى للفوز، اليوم السبت، أمام نظيره البرتغالي، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، ومواصلة كتابة التاريخ.

ووصل المنتخب المغربي لهذا الدور بعد إقصاء المنتخب الإسباني، ليكون أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية من المونديال، ورابع منتخب أفريقي.

وقال الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “نحن الحصان الأسود للبطولة، وسنظل نلعب لتحقيق الفوز فقط، وسنقدم أفضل ما لدينا لنواصل كتابة التاريخ، يقف خلفنا قارة أفريقيا كاملة، وكذلك العرب جميعًا، وسنسعى لإسعادهم جميعًا، وتحقيق تطلعاتهم”.

وتابع: “نكن كل الاحترام للمنتخب البرتغالي وقمنا بتحليله جيدًا، لديهم لاعبون مميزون على مستوى الهجوم، لكننا أيضًا مميزون، سنخوض لقاء صعبًا، والمباراة ستحسمها تفاصيل صغيرة، سنفعل ما نحن جيدون فيه، وسنحاول خلق الصعوبات للبرتغال”.

وأكد الركراكي سعيه لصنع مفاجأة سارة لشعب المغرب، بإقصاء المنتخب البرتغالي من المونديال، إذ قال: “سنواجه منتخبًا من الأفضل في العالم، ويملك أفضل لاعب في التاريخ (كريستيانو رونالدو)، لن نحاول التركيز على الخصم، سنفكر في أنفسنا فقط ونحاول عدم ارتكاب أخطاء، لمحاولة إقصاء البرتغال”.

وقال الركراكي: “يعاني بعض اللاعبين من الإرهاق والتعب بسبب ضغط المباريات، نحاول التغلب على ذلك، والجهاز الطبي يقوم بدور كبير في تجهيز وتأهيل اللاعبين لكل مباراة، وفي حالة لم يستطع لاعب المشاركة في المباراة، فإن البديل سيدخل ويقدم الكثير رفقة المجموعة”.