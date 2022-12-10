الإعلان عن مواعيد مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الليبي

طرابلس 10 ديسمبر 2022 (وال) _ أعلنت لجنة المسابقات عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، عن مواعيد مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الليبي لكرة القدم من مرحلة الذهاب، والتي ستنطلق يوم الخميس الموافق 2022/12/15، بإقامة مباراتين للمجموعة الأولى.

على ملعب طبرق الصقور يستضف التعاون، والهلال يستقبل الصداقة على ملعب شهداء بنينا، ويوم الجمعة أيضاً سيقام لقاءين.

وعلى ملعب درنة البلدي دارنس يستقبل الأخضر، وعلى ملعب شهداء بنينا سيقام ديربي المنتظر والمعروف قديما بين التحدي والأهلي بنغازي.

وختام الأسبوع سيكون بلقاء النصر مع شباب الجبل على ملعب شهداء بنينا يوم السبت 2022/12/17، بينما مباريات المجموعة والتي ستجرى لقاءاتها بثلاث مباريات، ستقام مساء الجمعة 2022/12/16، حيث يستقبا السويحلي المحلة على ملعب مصراتة، والأولمبي يستضيف الخمس على ملعب الزاوية، و ديربي منتظر أيضاً سيجمع المدينة مع الأهلي طرابلس على ملعب الجميل.

وختام الأسبوع بلقاءين الاتحاد المصراتي مع الاتحاد على ملعب مصراتة وأساريا في مواجهة أبوسليم على ملعب الزاوية يوم السبت 2022/12/17م. (وال _ طرابلس)

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