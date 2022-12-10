 وال| بالصور.. انطلاق بطولة عمر المختار الأولى للرماية بالخرطوش ببنغازي                                    

بنغازي 10 ديسمبر 2022 (وال)- احتضن نادي الأهلي بنغازي صباح اليوم السبت، منافسات بطولة عمر المختار الأولى للرماية بالخرطوش بمشاركة عدد “32” رامي من مختلف مناطق ليبيا.

هذا وتقام البطولة بإشراف وتنظيم نادي بنغازي للرماية، حيث تأهل إلى نهائي البطولة عدد 6 رماة، ثلاثة من مدينة طبرق هم مفتاح يونس بولقرع، وأكرم مجمد الطرابلسي، وأرحومة محمد جون، ومن مدينة بنغازي نجيب أحميدة المالكي، وأحمد معيوف، ومحمد عبد العزيز الشاعري.

وجاءت النتائج عقب ختام الجولة النهائية من أصل 60 نقطة كالتالي:

الترتيب الأول مفتاح يونس بولقرع من طبرق برصيد 43.

الترتيب الثاني أحمد معيوف من بنغازي برصيد 36 نقطة.

الترتيب الثالث أكرم محمد الطرابلسي برصيد 33 نقطة.

وقال رئيس نادي بنغازي للرماية بدر إبراهيم العبيدي – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – “لقد أقمنا العديد من البطولات للرماية باسم الشهيد اللواء عبد الفتاح يونس،واليوم هذه البطولة أحبننا أن نطلق عليها اسم عمر المختار لأول مرة، والأندية التي شاركت هي : حطين، وطبرق للرماية، واليرموك، والشروق الزنتان، والمختار طبرق”.

من جهته، قال الحكم الدولي عبد الرازق القانقا، إن البطولة برز فيها عديد من الرماة على مستوى عالي جدًا، متمنيًا توفير البنية التحتية وميادين رماية إسوة بالدول المجاورة. (وال) م ب/ ر ت

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