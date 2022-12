حقق المنتخب المغربي تأهلا عربيا وافريقيا تاريخي لنصف نهائي كأس العالم بتفوقه على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل مساء السبت.

هدف الفوز للمغرب تكفل به مهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري في الدقيقة الثانية والأربعين، هدف صمد لغاية نهاية المباراة وكان كفيلا بمنح المغرب والعرب فرحة استثنائية بالوصول لمربع الكبار.

