تأهل بطل النسخة الماضية المنتخب الفرنسي لنصف النهائي على حساب نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف.

فرنسا تقدمت في النتيجة عبر متوسط ريال مدريد أوريلين تشواميني في الدقيقة السابعة عشر، لكن هاري كين أعاد المنتخب الإنجليزي للمباراة معدلا النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة والخمسين، لكن فرنسا عادت للتقدم بالنتيجة مرة أخرى من رأسية أولفي جيرو في الدقيقة الثامنة والسبعين.

