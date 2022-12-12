الدوري الممتاز .. في لقاء مثير .. السويحلي يتعادل مع أساريا بثلاثية

مصراتة 12 ديسمبر 2022 (وال) ـ سيطر التعادل الإيجابي (3-3) على مواجهة فريقي السويحلي وضيفه أساريا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب مصراتة الدولي.

الحصة الأولى من هذا اللقاء التي جرت – أمس الأحد – وقادتها صافرة الحكم ( أيوب الفرجاني )، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حيث بادر أساريا الضيف بالتسجيل مبكراً في الدقيقة الـ 2، وذلك عن طريق لاعبه ( هشام سحيلة ).

أصحاب الأرض والجمهور

السويحلي صاحب الـ 10 نقاط، نجح سريعاً في الدقيقة الـ 5 من معادلة النتيجة، وذلك بواسطة لاعبه ( محمد المنقوش )، هذا و تمكن السويحلي مجدداً في الدقيقة الـ 10 من إحراز ثاني الأهداف، لكن السنغالي ( بيبي كوليبالي ) لاعب أساريا عادل الكفة لفريقه مطلع الدقيقة الـ 13.

هذا و استطاع السويحلي التقدم على صعيد النتيجة مجدداً في الدقيقة الـ 58 بهدف ثالث كان من إمضاء لاعبه ( عبد الرحمن بوسنينة )، قبل أن ينجح مهاجم أساريا ( يعقوب عبد الله ) من تعديل الأوتار بهدف ثالث في الدقيقة الـ 71 ، ليطلق بعدها حكم اللقاء ( أيوب الفرجاني ) صافرته بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف في كل شبكة.

وبهذا التعادل العادل والمثير، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصبح السويحلي برصيد الـ 11 نقطة محتلاً الترتيب الرابع،في حين أصبح أساريا صاحب الترتيب السادس في المجموعة الثانية برصيد الـ 9 نقاط. (وال ـ مصراتة) س إ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال