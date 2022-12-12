الأخضر في مجموعة صعبة بكأس الكونفدرالية الأفريقية

القاهرة 12 ديسمبر 2022 (وال) ـ أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي سحبت ظهر اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، عن وقوع فريق الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في البطولة بالمجموعة الأولى القوية التي تضم أندية اتحاد العاصمة الجزائري ومارومو جالانتس الجنوب إفريقي وسانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.

وبات فريق الأخضر الممثل الوحيد للكرة الليبية في بطولتي أفريقيا للأندية بعد نجاحه في التأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب خروج أهلي طرابلس والنصر من دور ال32 المكرر، وقبلها الخروج المبكر للاتحاد من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وتمكن الأخضر من صنع ملحمة تاريخية على ملعب شهداء بنينا في بنغازي لعب فيها الجمهور دور البطولة إضافة إلى حماس اللاعبين، بعد الفوز على ريفرز يونايتد النيجيري والصعود التاريخي لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية. (وال ـ القاهرة) س إ

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